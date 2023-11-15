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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16.7 مليار درهم صفقات وزارة دفاع الإمارات خلال 3 أيام بمعرض دبي للطيران

معرض دبي للطيران
معرض دبي للطيران 2023

 أعلن مجلس التوازن الإماراتي “الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع”، عن إبرام 8 صفقات بقيمة إجمالية 5 مليارات و184 مليون درهم مع شركات محلية ودولية خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، لترتفع بذلك قيمة الصفقات المبرمة في الأيام الثلاثة للمعرض، إلى 16 مليارا و784 مليون درهم بواقع 28 صفقة محلية ودولية.

وبحسب وطالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وقال زايد سعيد المريخي إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران بلغ 5 صفقات بقيمة 5 مليارات و100 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "لهب" التابعة لمجموعة “إيدج” لشراء ذخائر للطائرات بقيمة 4.1 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "أمرك" لتوفير قطع غيار والإصلاح للطائرات بقيمة 30 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "حبارى" لشراء أهداف جوية بقيمة 15 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أداسي" التابعة لمجموعة “إيدج” لشراء أنظمة ذخيرة موجهة بقيمة 487 مليون درهم. في حين شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة "إيرث" التابعة لمجموعة "إيدج" لشراء وتوريد أنظمة الطائرات المسيرة، شاملةً قطع الغيار والدعم اللوجستي ومواد التسليح بقيمة 560 مليون درهم.


من جانبه أفاد ماجد الجابري بأن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، بلغ 3 صفقات بقيمة 84 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الفرنسية " إم بي دي أيه" لشراء المشاعل الحرارية وملحقاتها للطائرات بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الإيطالية " ليوناردو" لتقديم الإسناد الفني لطائرات كبار الشخصيات بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع "مجموعة تاليس" الفرنسية لتقديم الإسناد الفني لنظام الاتصال المؤمن بقيمة 27.7 مليون درهم.


وأكد الجابري سعي مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون في سبيل فتح آفاق جديدة للتطوير والوصول لأحدث الحلول التقنية التي تسهم في الوصول إلى قطاع دفاعي مُتمكن وقائم على شراكات إستراتيجية تخدم جميع الأطراف ذات الصلة.

الامارات مجلس التوازن الإماراتي وزارة الدفاع صفقات معرض دبي للطيران

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