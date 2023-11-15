برلماني بالعريش يدعو لتوحيد صفوف الأحزاب لتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية |شاهد

عبر النائب عزيز مطر عضو مجلس النواب ، عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، عن سعادتة البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي، مناشداً جماهير شمال سيناء بكافة طوائفها النزول والمشاركة ودعم الرئيس السيسي رئيساً للجمهورية لإستكمال مسيرة التقدم للبلاد.

الانتخابات الرئاسية المقبلة:

وأكد دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن هناك تحديات كبيرة تواجهنا ، ومستقبل افضل ينتظر سيناء ،وهو ما يحتاج إلى تكاتفنا ومساندتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أنقذ الوطن فى فترة من أصعب الفترات .

وأكد، على تأييده للرئيس السيسي بشأن قراره ،رفضه التهجير القسرى للفلسطينيين في سيناء، على حساب تصفية القضية الفلسطينية.