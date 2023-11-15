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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن إرسال أول شاحنة وقود من رفح لغزة لفك الخناق عن القطاع

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، خطوة هامة وتؤكد ثقل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن القطاع عانى من نفاد الوقود، وهو ما سيؤثر بدوره على تعطيل المستشفيات وتوقفها عن اجراء العمليات ومداواة الجرحى والمصابين.

وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي  يقوم بخنق قطاع غزة بعدم إدخال الوقود، في محاولة منه لزيادة الحصار على القطاع بعد قطع الكهرباء والمياه منذ أسابيع وهذا الامر باعتراف مسئول أمني إسرائيلي.

وأكمل عضو الشيوخ أن دخول هذه الشاحنة سيتبعه دفع مزيد من القوافل البترولية ، موجها الشكر للدولة المصرية على جهودها المبذولة لدعم الاشقاء بغزة في محنتهم، من خلال إرسال عشرات من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولفت عضو الشيوخ إلى تحذير وكالة الأونروا من خطر نفاد الوقود في قطاع غزة، ما يؤثر على استقبال المساعدات الإنسانية، فهي أعلنت انها لم تعد قادرة على نقل المساعدات التي تصل من مصر إلى معبر رفح ثم نقلها إلى المخيمات والمستشفيات لأنه لا يوجد وقود لحركة تلك الشاحنات التابعة للمنظمة الأممية.

أحمد البلشي معبر رفح قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الوقود

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