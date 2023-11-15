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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية.

وحسب “إن بي سي”، قال المسئول الأمريكي، إن “الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب أن يترك منصبه علي الفور.

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، دعا لابيد، إلى الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة وتشكيل حكومة برئاسة شخص آخر من حزب الليكود.

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وقال لابيد، إن “بنيامين نتنياهو بحاجة إلى الرحيل الآن.. في إسرائيل لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمضي قدما مع رئيس وزراء لا نثق به”.

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