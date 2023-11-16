السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض قطارات خط منوف حتى محطة القاهرة

أعلنت الهيئة إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة .



حيث تقرر اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة .



كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام ( 122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة

- و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام ( 540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة

– وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ) إلى محطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .



وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة .



IMG-20231116-WA0013