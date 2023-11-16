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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض قطارات خط منوف حتى محطة القاهرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة .  


حيث تقرر اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة . 


كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام (  122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة 

- و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة  ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (  540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 

– وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة )  إلى محطة القاهرة  طبقاً للجداول المرفقة . 


وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة . 
 

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IMG-20231116-WA0013
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السكة الحديد اخبار السكة الحديد قطارات منوف

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