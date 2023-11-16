أمريكا.. متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ويغلقون جسرا في بوسطن

شهدت مدينة بوسطن الأمريكية، اليوم الخميس تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة عرقلوا حركة المرور على جسر جامعة بوسطن خلال ساعة الذروة صباح اليوم، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور إلى حد كبير.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المتظاهرين رددوا هتافات من بينها "وقف إطلاق النار الآن!" خلال الوقفة الاحتجاجية، وحملوا أيضًا لافتات كتب عليها "فلتعيش غزة".

وطالب الناشطون السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس بدعم وقف فوري لإطلاق النار واستخدام نفوذها لوقف الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي تسبب في استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي يمارس فيها المستوطنين الإسرائيليين أبشع الانتهاكات تزامنا مع تصعيد الاحتلال في غزة.