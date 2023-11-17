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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هشام آمنة يتابع التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار بدمياط

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة في الانتهاء من كافة التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستعداد كافة المعدات المستخدمة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعاون جميع المديريات الخدمية في هذا الشأن.

ومن جانبها قالت د. منال عوض انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لمواجهة موجات الطقس السيء  حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وسلامة أعمدة الإنارة ، وتشكيل لجنة للمرور على كل محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ عمليات التطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة، كما تم توجيه رؤساء الوحدات بتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة، إضافة الى تكليف إدارتي المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، للتأكد من جاهزية كل الجهات وتقديم تقرير شامل في هذا الخصوص.

 

كما تناول اللقاء كذلك متابعة جهود محافظة دمياط فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية، وآلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وإزالة أية تراكمات يومية للمخلفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلي آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل ومشروع مدخل مدينة دمياط ومشروع ممشي اللسان  ،وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات، موجهاً بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ، وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل وتجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير البيئية والسلامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المبنى الجديد للمحافظة ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المركز تمهيداً لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة ودخوله الخدمة ، كما تتابع أيضًا الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، حيث تطلع بصورة دائمة على الخطة الخاصة بالتشطيبات النهائية للواجهة الخارجية للمبنى وأيضًا التصميمات الداخلية لأقسام المبنى من إدارات وقاعات الاجتماعات ومركز خدمة المواطنين.

 

محافظ دمياط هشام امنة موسم الشتاء منظومة المخلفات البلدية

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