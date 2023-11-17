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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيليون وفلسطينيون يطلبون من الأميركيين الوقوف إلى جانب السلام

صدى البلد

شرعت سالي عابد، المواطنة الفلسطينية في إسرائيل، وألون لي جرين، وهو إسرائيلي يهودي، في رحلة إلى الولايات المتحدة. مهمتهم: معالجة المشاعر الاستقطابية المحيطة بالصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدعوة إلى نهج تعاوني جديد.

 

ووفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز، عند وصولهما إلى نيويورك الأسبوع الماضي، واجه عابد وجرين أمريكا منقسمة بشكل صارخ وتتصارع مع تداعيات الحرب في غزة. وامتدت هذه الشقوق عبر مجالات مختلفة، من الفن والأعمال إلى الأدب، والأوساط الأكاديمية، وحتى الطعام. وعلى الرغم من المخاوف من أن زيارتهم قد تثير العداء من جميع الأطراف، فإن رحلتهم التي استغرقت عشرة أيام قد تطورت بشكل مختلف تمامًا.

 

وفي جميع أنحاء نيويورك وواشنطن وبوسطن، اكتشف عابد وجرين جماهير متقبلة في القاعات المزدحمة، والمراكز المجتمعية، والمعابد اليهودية، والمكتبات، والاجتماعات مع شخصيات سياسية مثل بيرني ساندرز وألكسندريا أوكاسيو كورتيز. وكانت الاستجابة ساحقة، حيث امتدت أيامهم من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل.

 

وبالنسبة للثنائي، الذي يمثل منظمة "نقف معًا"، كانت الرحلة مليئة بالتحديات، حيث واجها الحزن والغضب بسبب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك هجمات حماس على الإسرائيليين والحملة الإسرائيلية اللاحقة في قطاع غزة. ومع ذلك، فإنهم يصرون على إيصال رسالة حاسمة حول الواقع المشترك لملايين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون على نفس الأرض.

 

وأوضح جرين: "إننا نحاول أن نلعب لعبة مختلفة في إسرائيل وفلسطين". والفلسطينيون سيبقون على هذه الأرض، ولن يذهب أحد إلى أي مكان  ورسالتهم، التي تؤكد على التعايش وترفض الثنائية التبسيطية "المؤيدة" أو "المعارضة"، وجدت صدى لدى الجماهير التي تبحث عن رواية بديلة تتجاوز التركيز على ألم أحد الطرفين أو كونه ضحية.

 

وأشارت كارا رايش، مستشارة الصراع المقيمة في نيويورك، إلى أن النهج السائد في العديد من الاحتجاجات الأمريكية يميل إلى خلق ثنائيات زائفة تلقي بظلالها على تعقيدات الوضع. قدمت المحادثات التي بدأها عابد وجرين منظورًا منعشًا لجمهورهما، مما يوفر شعورًا بالارتياح ودعوة للبقاء المتبادل.

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