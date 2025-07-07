الحكومة تحسم أحقية الصيادلة بمقابل نوبتجيات المبيت والسهر.. اليوم

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد، بإضافة الصيادلة إلى الفئات المستفيدة من هذا المقابل، أسوة بباقي أعضاء الفريق الصحي، مؤكدة أن مشاركتهم في منظومة الرعاية الصحية تستدعي مساواتهم في الحقوق المالية.

وأشارت «سعيد» إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أوضح أن المادة بصيغتها الحالية لا تشمل الصيادلة، لافتاً إلى أن إدراجهم يتطلب دراسات اكتوارية لتحديد أعداد الصيادلة الذين تنطبق عليهم شروط المبيت والنوبتجيات، ومدى توافر المخصصات المالية في العام المالي الجاري.



من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، على وجاهة المقترح، لكنه شدد على أن الأثر المالي لا يمكن تجاهله، ويتطلب موافقة واضحة من وزارة المالية.

ولفتت عضو البرلمان الى انه في ختام المناقشة، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم طرح المادة للموافقة عليها كما هي وندعو الحكومة لحسم موقفها غدا