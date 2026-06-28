رضا شحاتة: لو كنت مدربًا للمنتخب لما ضممت حمزة عبد الكريم.. لكن قرار حسام حسن يُحترم

أشاد رضا شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القرار جريء ويعكس ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعب.

وقال شحاتة، في تصريحات لبرنامج كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "قرار حسام حسن بضم حمزة عبد الكريم جريء ويُحترم، وحمزة هو مهاجم المستقبل لمنتخب مصر، ويمتلك إمكانيات مميزة".

وأضاف: "لو كنت أنا مدرب منتخب مصر، لما ضممت حمزة عبد الكريم إلى قائمة كأس العالم من وجهة نظري، لأنه لم يحتك بعد ببطولات كبرى، وما زال صغيرًا في السن، لكن في النهاية فكر حسام حسن يُحترم، وأقدر رؤيته الفنية".

وتطرق رضا شحاتة إلى مواجهة منتخب مصر المقبلة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "مباراة أستراليا صعبة للغاية على منتخب مصر، لكن يجب أن يدخل اللاعبون اللقاء بنفس التركيز والروح التي ظهروا بها في مواجهة بلجيكا، من أجل مواصلة المشوار في البطولة."

موعد مباراة مصر وأستراليا فى كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فى لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.



يخوض منتخب مصر مباراته أمام أستراليا الجمعة المقبل 3 يوليو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.