رضا شحاتة: منتخب مصر أعاد الشغف للجماهير.. ومستوى محمد صلاح في كأس العالم أبهرني

أعرب رضا شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، عن فخره بما يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة نجحوا في استعادة حماس الجماهير وثقتها بالمنتخب بعد فترة من تراجع الشغف.

وقال شحاتة، في تصريحات لبرنامج كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "سعيد وفخور بما يقدمه منتخب مصر في كأس العالم، وكان لدي إحساس قبل البطولة بأن الجماهير فقدت الشغف، لكن المنتخب أعاد هذا الشغف مرة أخرى بما يقدمه من أداء ونتائج".

وأضاف: "لأول مرة أشاهد هذا الزخم الجماهيري خلف منتخب مصر، وحسام حسن يسير بخطى ناجحة للغاية مع المنتخب".

وأكد نجم الكرة المصرية السابق أن بصمات المدير الفني واضحة داخل الملعب، قائلًا: "شغل حسام حسن واضح للغاية مع منتخب مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر ما يقدمه مع الفريق".

وتحدث شحاتة عن أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه خلال البطولة، موضحًا: "زيكو وحمزة عبد الكريم من أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهي في كأس العالم".

واختتم تصريحاته بالإشادة بقائد المنتخب محمد صلاح، قائلًا: "الأداء الكبير الذي يقدمه محمد صلاح في كأس العالم أبهرني، خاصة أنه جاء رغم الأجواء الصعبة للغاية التي عاشها مؤخرًا مع نادي ليفربول".

موعد مباراة مصر وأستراليا فى كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فى لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.

يخوض منتخب مصر مباراته أمام أستراليا الجمعة المقبل 3 يوليو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.