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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لتجنب رسوم ترامب.. تايلاند تعرض تنازلات تجارية على الولايات المتحدة

ارشفيه
ارشفيه
وكالة

تسعى تايلاند لتجنب فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، رسوماً جمركية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات "بوينغ".

وقال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا، أمس الأحد، إن تايلاند تسعى لتحقيق أفضل معدل بنسبة 10%، مضيفاً أن النطاق بين 10% و20% سيكون مقبولاً.

ويتوقع بيتشاي ، أن يقدم العرض المعدل قبل موعد انتهاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو بحسب رويترز.

وفي جهود للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ذكرت رويترز أن مقترحات بانكوك تهدف إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلاند التجاري مع الولايات المتحدة، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وتلك وتيرة أسرع من التعهد بسد الفجوة في غضون عقد من الزمن بموجب مقترح سابق قدمته تايلاند.

وهددت واشنطن ، بفرض ضريبة بنسبة 36% على الواردات من تايلاند إذا لم يتم التفاوض على خفضها قبل التاسع من يوليو، عندما تنتهي فترة التوقف المؤقتة التي تبلغ 90 يوماً التي تضع حداً أقصى للرسوم الجمركية عند 10% بالنسبة لمعظم الدول.

بنسبة 36 في التجارة بغضون تعزيز حجم التجارة الثنائية نهلة تعليق لتحقيق أفضل معدل بنسبة لتحقيق أفضل معدل بين 10 و20 سيكون ويتوقع بيتشاي أن مع الولايات المتحدة واشنطن بفرض ضريبة بنسبة

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