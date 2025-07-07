حدث ليلا| غارات إسرائيلية على الحديدة باليمن.. ترامب يعلن عن هدنة في غزة.. ومها الصغير متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية

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الإسماعيلية.. إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالحي الثالث

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات كسر مفاجئ بخط مياه شرب قطره 400 مليمتر، في منطقة مجمع محاكم الإسماعيلية بحي ثالث.

عمرو أديب يحيي الذكرى الخامسة لرحيل رجاء الجداوي: لا أتخيل العمل بدونها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الافتقاد سلوك انساني وأحيانا لا يمكن أن نصدق أن البعض قد يختفي، مشيرا إلى أنه "عملت مع رجاء الجداوي لمدة 20 سنة ومكانش عندي شك أن أخوض عملي بدونها".

ترامب: أتوقع اتفاق هدنة في غزة هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الاتفاق المحتمل قد يفضي إلى تحرير "عدد لا بأس به من الرهائن".

تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

نشرت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، خريطة تتضمن التحويلات المرورية بالطريق الدائرى الإقليمي وذلك بعد إغلاق الطريق لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة، فى إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى.

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

في تاريخ الأمم لحظات لا تُنسى، خاصة تلك اللحظات المُرتبطة بالدفاع عن الوطن وصون مُقدساته، فهي مبعث فخر لأمة لا تعرف الهزيمة أو الانكسار، وتكتب مجدها الدائم بأحرف من ذهب على جدران هذا الوطن الأبي.

اليمن.. غارات إسرائيلية على الحديدة ووزير الدفاع يتوعد الحوثيين

أفادت مصادر يمنية، فجر الإثنين، بتعرض ميناء الحديدة في اليمن ومواقع أخرى بالمحافظة لغارات إسرائيلية.

سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة إصابة طالب شاب، إثر سقوطه من قطار "أسوان/ القاهرة" خلال تهدئة القطار على رصيف محطة المنشاة، بالرغم من أنها ليست محطة توقف رسمية له، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

توغل إسرائيلي في جنوب لبنان وسط عمليات تجريف وتمشيط مسلح

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الاثنين، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عملية توغل جديدة داخل بلدة "كفر كلا" الواقعة جنوبي البلاد، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير حالة من الجدل الوسع بعد استضافتها في حلقة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وخلال الحلقة تحدثت مها عن شغفها بالرسم والفن التشكيلي وعرضت خلال اللقاء مجموعة من اللوحات التي زعمت أنها من إنتاجها الفني الخاص.

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: حلم كنت أتمناه| فيديو

جدد الشاعر مصطفى حدوتة تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، للمرة الثانية، في أغنية "قفلتي اللعبة"، التي تم طرحها ضمن ألبوم "ابتدينا".