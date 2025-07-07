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مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: حلم كنت أتمناه| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: حلم كنت أتمناه| فيديو

الشاعر مصطفى حدوته
الشاعر مصطفى حدوته
تصوير : أحمد بيسو   -  
أوركيد سامي

جدد الشاعر مصطفى حدوتة تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، للمرة الثانية، في أغنية "قفلتي اللعبة"، التي  تم طرحها  ضمن ألبوم "ابتدينا".

وقال حدوتة عن تعاونه مع الهضبة في لقاء خاص لـ صدى البلد: الهضبة عالمي، وألبوم "ابتدينا" يشهد التعاون الثاني بيننا في أغنية "قفلتي اللعبة"، لينتعش الجمهور بكلماتي الراقصة والتي تتلائم مع الأجواء الصيفية.

وأضاف مصطفى: “عمرو دياب العمر معه كان حلم والحمد لله اتحقق.. بحبه جدا وبتابع أعماله من زمان من قبل العمل معه".


واستطرد مصطفى: كما أن هذا التعاون يأتي بعد تعاونا لأول مرة في أغنية "يا قمر" التي تعد أنجح أغنية في ألبومه الماضي، لذا فأنا متفائلًا بنجاحنا سويًا في الألبوم الجديد لنبدأ سلسلة من النجاحات لا حصر لها.

وأعرب حدوتة عن سعادته بتعاونه لأول مرة مع الملحن محمد يحيى في أغنية "قفلتي اللعبة"، وأُحييه على مجهوده.

أغنية "قفلتي اللعبة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

اخبار الفن نجوم الفن مصطفى حدوته الشاعر مصطفى حدوته الإعلامية أوركيد سامي

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