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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية.. إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالحي الثالث

كسر بخط مياه رئيسي بحي ثالث
كسر بخط مياه رئيسي بحي ثالث

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات كسر مفاجئ بخط مياه شرب قطره 400 مليمتر، في منطقة مجمع محاكم الإسماعيلية بحي ثالث.

وجرى التنسيق الفوري بين جميع الجهات المعنية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم إغلاق المحبس الرئيسي من قبل مرفق مياه هيئة قناة السويس، فيما قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصل التيار عن المنطقة المتضررة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها بشكل فوري ، حيث تم الدفع بعدد ٩ سيارات شفط مياه (٣ سيارات تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية – سيارة تابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية  - ٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة – ٣ سيارات تابعة للحماية المدنية)، و ذلك لشفط كافة تراكمات المياه بالمنطقة المتضررة، على أن تستمر الأعمال حتى عودة الأمور لطبيعتها.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بسرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية وتعاملها الفوري مع الموقف الطارئ، مشددًا على إستمرار كافة الأجهزة المعنية فى عملها لحين الانتهاء من إصلاح الكسر، وعودة كافة المرافق لعملها مرة أخري.

الإسماعيلية كسر مفاجئ الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ الإسماعيلية كسر بخط مياه رئيسي بحي ثالث كسر بخط مياه

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