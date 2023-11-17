الفنان أحمد نوار: عبرنا قناة السويس 6 مرات قبل حرب أكتوبر

قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار كنا نطالب بعبور قناة السويس قبل موعد الحرب مضيفا كان لدينا إحساس بالوطن والمسؤولية في حرب اكتوبر.



وأضاف نوار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: عبرت قناة السويس في التدريبات 6 مرات قبل الحرب.



وأضاف نوار خلال اللقاء إن عملياتنا في قلب سيناء قبل الحرب كانت فدائية، مشيراً إلى أن الإسرائيليون طوروا من أساليب التمويه بعد اقتناصه لهم.