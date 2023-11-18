قائد الأهلي على حافة الرحيل بسبب صفقة الموسم.. اعرف التفاصيل كاملة

اقترب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف المارد الأحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب صفقة الموسم في النادي.

وكشف تقرير صحفي نشره موقع قناة الأهلي، أن محمد هاني قائد فريق الأهلي بدأ في البحث عن عروض للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء ذلك التحرك من اللاعب محمد هاني في ظل اقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النادي الأهلي

وأوضحت التقارير الصحفية، أن هناك تخوف كبير لدى محمد هاني، من خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حال التعاقد مع عمر كمال، وبالتالي فإن فرصة مشاركة محمد هاني مع الفريق الأحمر ستكون صعبة في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وخاض محمد هاني صاحب، رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي 10 مباريات حيث سجل هدف وصنع هدفين فقط.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره ميدياما، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام المباراة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.