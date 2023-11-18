أسباب نقص هرمون النمو ومعالجتها.. أستاذ مساعد طب الأطفال توضح

قالت راندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن الغدة النخامية تقوم بإفراز هرمون النمو، متابعة: زواج الأقارب يتسبب في ظهور العديد من الأمراض الوراثية لدى الأطفال.



وأضافت راندا إسماعيل خلف، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي ، مشاكل النمو يمكن أن تكون وراثية، بالإضافة إلى إصابة الطفل بأمراض مزمنة أو ومشاكل التغذية وإضطرابات الغدد الصماء.

واسترسلت: أسباب نقص هرمون النمو عادة ما تكون وراثية، ولكن هناك أيضا أسباب مرضية، تصيب الغدد النخامية، مشددة على أن هرمون النمو يبدأ في التأثير على الأطفال بعد مرور أول عامين.



وناشدت بضرورة التشخيص لنقص هرمون النمو، والعمل على حلها بشكل سريع، قبل وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ.