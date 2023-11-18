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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة تنمية النرويج: نشكر مصر على دورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين

صدى البلد

وجهت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينيريم ، خلال مكالمة فيديو في مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان المنعقد بالقاهرة ، اليوم السبت، الشكر للحكومة المصرية على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة.


وأوضحت  وزيرة التنمية الدولية النرويجية ، إن هناك ٦ ملايين شخص تم تهجيرهم في السوادن ، وثلاثة مليون طفل تم ترويعهم.

ودعت إلى تطبيق  القوانيين الانسانية الدولية ، ويجب وحماية الاطفال وتقديم الدعم والمساعدة للمدنين في السودان.

وأشارت تفينيريم إلى أنه يجب  تقديم الدعم والمساعدة للسودان.

وشكرت تفينيريم الحكومة المصرية لعقد مثل هذا المؤتمر فضلاً عن ودعم الشعب الفلسطيني في غزة.

 وأكدت تفينيريم على  أن الرسالة النرويج واضحة وصريحة و يجب وقف اطلاق النار والسماح بالمساعدات الانسانية، وإنقاذ المدنيين من الحملة العنف المروعة وتأمينهم.ولفتت تفينيريم إلى أنه لأبد ان نلتزم بحل لإنهاء أزمة الشعب الفلسطيني والسوداني وحل الأزمة، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين هناك

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