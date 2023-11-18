عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلماضي: مواجهة الجزائر وموزمبيق صعبة ونسعى لتعويض عدم التأهل لمونديال قطر

جمال بلماضي
جمال بلماضي

شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على ضرورة تعويض خيبة الأمل عقب الغياب عن كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالتأهل للنسخة المقبلة في 2026.

حيث تستعد الجزائر لمواجهة موزمبيق خارج أرضها، الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووفقاً لوكالة «رويترز» قال بلماضي في مؤتمر صحفي، السبت: «عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، كان مخيباً للغاية سواء للشعب الجزائري أو اللاعبين وحتى الجهاز الفني، لكن هذا أصبح من الماضي، والآن أمامنا كأس العالم 2026 التي نريد المشاركة فيها. بدأنا التصفيات، وسنلعب غداً ثاني مبارياتنا خارج الديار، ومن المهم الخروج بنتيجة إيجابية».

وسجل المهاجمان بغداد بونجاح وإسلام سليماني في انتصار سهل للجزائر 3 - 1 على الصومال في مستهل التصفيات على استاد نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة، الخميس الماضي.

وأضاف بلماضي: «سنخوض غداً مباراة صعبة أمام منافس نحترمه كثيراً... بدأ المنتخبات التصفيات بانتصار في الجولة الأولى، فمنتخب موزمبيق يريد الفوز؛ لأنه سيلعب على أرضه وهو ما يجعل المباراة صعبة».

وتملك منتخبات موزمبيق وغينيا والجزائر 3 نقاط بعد الفوز في أولى مباريات المجموعة، بينما لا تزال منتخبات بوتسوانا وأوغندا والصومال من دون نقاط.

موزمبيق جمال بلماضي جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري المنتخب الجزائرى كأس العالم في قطر 2022 كأس العالم لكرة القدم 2022 كأس العالم كاس العالم لكرة القدم الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو

محمد النني يكشف لأول مرة عن أسم ناديه وأكاديميته في انجلترا

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

علي فرج يتغلب على الإنجليزي مروان الشوربجي ويتأهل لنهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

فيتوريا قبل لقاء سيراليون: لاعبو منتخب مصر جاهزون وهدفنا التأهل للمونديال

محمد النني: تجديد عقدي مع أرسنال أسعد أيام حياتي

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026|منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر وسيراليون بالأزرق بمباراة الغد

محمد النني يروي تفاصيل إصابته بالرباط الصليبي وغيابه 9 أشهر

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ