بلماضي: مواجهة الجزائر وموزمبيق صعبة ونسعى لتعويض عدم التأهل لمونديال قطر

شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على ضرورة تعويض خيبة الأمل عقب الغياب عن كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالتأهل للنسخة المقبلة في 2026.

حيث تستعد الجزائر لمواجهة موزمبيق خارج أرضها، الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووفقاً لوكالة «رويترز» قال بلماضي في مؤتمر صحفي، السبت: «عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، كان مخيباً للغاية سواء للشعب الجزائري أو اللاعبين وحتى الجهاز الفني، لكن هذا أصبح من الماضي، والآن أمامنا كأس العالم 2026 التي نريد المشاركة فيها. بدأنا التصفيات، وسنلعب غداً ثاني مبارياتنا خارج الديار، ومن المهم الخروج بنتيجة إيجابية».

وسجل المهاجمان بغداد بونجاح وإسلام سليماني في انتصار سهل للجزائر 3 - 1 على الصومال في مستهل التصفيات على استاد نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة، الخميس الماضي.

وأضاف بلماضي: «سنخوض غداً مباراة صعبة أمام منافس نحترمه كثيراً... بدأ المنتخبات التصفيات بانتصار في الجولة الأولى، فمنتخب موزمبيق يريد الفوز؛ لأنه سيلعب على أرضه وهو ما يجعل المباراة صعبة».

وتملك منتخبات موزمبيق وغينيا والجزائر 3 نقاط بعد الفوز في أولى مباريات المجموعة، بينما لا تزال منتخبات بوتسوانا وأوغندا والصومال من دون نقاط.