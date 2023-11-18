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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

محمود محسن، لاعب
محمود محسن، لاعب الشيش المصري

كشف محمود محسن، لاعب الشيش المصري، عن كواليس رفضه لمصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، باليد في بطولة كأس العالم للمبارزة المقامة في سويسرا.

وقال " محسن "، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الموقف حدث نتيجة شعوره تجاه اللاعب الآخر والكيان الخاص به". 

وأكد أن 99% من المباريات تنتهي بمصافحة اللاعبين لبعضهم البعض، أما 1% منها تنتهي بتحية الجانبين بالسيف من بعيد وهو ما لجأ له في مباراته مع اللاعب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن "نهاية المباراة تشهد تحية بين المتبارزين لبعضهم البعض إما باليد أو رفع سيف المبارزة"، مردفاً أن التحية باليد ليست أمرًا أساسيًا.

 

رفضه مصافحة اللاعب



وحول رفضه مصافحة اللاعب أشار قائلا: هو كان مصمم يسلم باليد، ولما تحركت بعد التحية بالسيف من بعيد، حاول الشكوى للحكم ولجنة البطولة أنني ارتكبت تصرفًا غير أخلاقي، لكن لم يبدِ أحد له أي اهتمام.

واختتم قائلا: أنه قد حرص على إبراز تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مواجهته للاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، في بطولة كأس العالم للمبارزة المقامة في سويسرا.

لاعب الشيش اللاعب الاسرائيلي كأس العالم محمود محسن سويسرا

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