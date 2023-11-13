بسلاح السيف .. مصرى ينتصر على إسرائيلي ويرفض مصافحته

هزم اللاعب محمود محسن لاعب منتخب مصر لـ سلاح الشيش ، اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان في بطولة كأس العالم للمبارزة بالسيف والمقامة في سويسرا ، بنتيجة 5- 0 ضمن الدور الأول من البطولة .

ولم يكتف اللاعب المصرى محمود محسن ، بمهانة اللاعب الاسرائيلى والفوز عليه بنتيجة 5 – 0 ، ولكن رفض مصافحته تضامناً مع الشعب الفلسطيني ، الأمر الذي أغضب الأخير .

واعترض اللاعب الإسرائيلى على تصرف اللاعب محمود محسن لاعب منتخب مصر ، ليشكو أمره لحكم المباراة، محتجاً بشدة على هذا التصرف .

وظهر خلال مقطع الفيديو اللاعب الإسرائيلي بعد هزيمته على يد اللاعب المصرى بمد يده لمصافحته ، إلا أن محسن رفض ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة وأدار ظهره إليه ومضى إلى سبيله .

ووفقا للوائح الجديدة للاتحاد الدولي للسلاح فلن يتم معاقبة اللاعب المصرى ، لأنه من الممكن إمكانية عدم المصافحة باليد واستبدالها بالمصافحة بالسيف، و استغل اللاعب المصرى هذه النقطة ، ومد السيف للاعب الآخر واللاعب مد يده، فلا توجد عليه أي عقوبة .