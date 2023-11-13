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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق على تصريحات نتنياهو عن حكم غزة بعد الحرب .. ماذا قالت؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

قال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثم في طوكيو”.

وأضاف: “سنواصل توضيح ذلك، سواء بشكل مباشر في المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو أو في محادثات أخرى مع قادة حكومة إسرائيل”.

وأمس، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توضيح تصريحاته بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة.

وحسب القناة الإسرائيلية، فقد تكررت مثل هذه التصريحات لنتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك يوم أمس، 11 نوفمبر.

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وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل توضيح معنى "السيطرة الأمنية" في قطاع غزة.

وكان بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق، بأنه لن يوافق على التخلي عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة تحت أي ظرف من الظروف، بعد نزع سلاح القطاع.

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