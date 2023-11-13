لإضعاف قدراته.. أمريكا تعلن استهداف الحرس الثوري الإيراني

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن أمريكا لا تسعي لمواجهة مع إيران لكن عليها إضعاف الحرس الثوري الإيراني علي استهداف القوات الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت إسرائيل، تحذيرا واضحا لإيران بالابتعاد عن حربها ضد قطاع غزة، أو المخاطرة بارتكاب “خطأ كبير”.

وفي مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال أوفير فالك، اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: “يجب على إيران أن تستمع إلى ما قاله الرئيس بايدن بعناية”.

وأضاف: “يجب ألا يتدخلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، نحن نركز على تدمير حماس ومستعدون أيضًا لأي جبهة أخرى آمل ألا تتحقق”.

وأوضح فالك، أن “الجيش الإسرائيلي مستعد تمامًا وسيكون الخطأ الأكبر إذا قام أي شخص بفتح جبهة أخرى على إسرائيل”.