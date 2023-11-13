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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

وجهت إسرائيل، اليوم الإثنين، تحذيرا واضحا لإيران بالابتعاد عن حربها ضد قطاع غزة، أو المخاطرة بارتكاب “خطأ كبير”.

وفي مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال أوفير فالك، اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: “يجب على إيران أن تستمع إلى ما قاله الرئيس بايدن بعناية”.

وأضاف: “يجب ألا يتدخلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، نحن نركز على تدمير حماس ومستعدون أيضًا لأي جبهة أخرى آمل ألا تتحقق”.

وأوضح فالك، أن “الجيش الإسرائيلي مستعد تمامًا وسيكون الخطأ الأكبر إذا قام أي شخص بفتح جبهة أخرى على إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن حزب الله سيدخل في حرب كاملة مع إسرائيل إذا تم تدمير حماس بالكامل في قطاع غزة.

وقال أحمد عبد الهادي، ممثل حماس في بيروت: “الآن ليس الوقت المناسب لمشاركة حزب الله بشكل كامل في القتال عبر حدود لبنان مع إسرائيل”، مضيفا أن “الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله هو التدمير الكامل للمقاومة في غزة”.

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وتعد تصريحات عبد الهادي أول إشارة واضحة من مسؤول في حماس إلى توقعات الحركة بشأن دور شركائهم اللبنانيين في الحرب.

وفي عدة مقابلات، رفض العديد من مسؤولي حزب الله تقديم “خط أحمر” لدخولهم في الحرب، وأكدوا مراراً وتكراراً أن حزب الله سيبني دوره على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة وعلى حدودها مع لبنان.

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