فضيحة جديدة لجيش الاحتلال.. سترات مخادعة لا تحمي من المقاومة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن فضيحة للجيش الصهيوني تتمثل في السترات الواقية من ضربات المقاومة، بأنها غير فعالة أمام ذلك.

ذكرت هيئة البث أن مئات السترات الواقية التي وصلت للجنود وقوات الاحتياطية اتضح أنها غير مقاومة للهجمات.



ويحاول التقرير العبري من خلال فضيحة السترات الضعيفة تبرير ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي في مواجهاته مع حماس.

وسبق أن نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 9 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من بدء المعارك بين حماس وإسرائيل، شكاوى من جنود الاحتياط بأن السترات الواقية غير كافية لحمايتهم، أو دون المستوى المطلوب.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى في القطاع إلى 44، وإجمالي القتلى الجنود منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 362، معظمهم خارج غزة.