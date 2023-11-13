وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس فقدت السيطرة على غزة

زعم وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فقدت السيطرة على مدينة غزة بالكامل.

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا "لا توجد قوة تابعة لحماس قادرة على إيقاف الجيش الإسرائيلي، الذي يتقدم إلى كل نقطة، وقد فقدت حماس السيطرة على غزة" بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتقدم "وفقا للخطط وتنفذ المهام بدقة"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال كثف نشاطه ضد أنفاق حماس في الأيام الأخيرة، متابعا "نحن نعمل وفقا للمهام، ولدينا أهداف سنحققها".