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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سبب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.. فيديو

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب في غزة حاليا وصلت لمرحلة إحكام السيطرة على نقاط هامة داخل مدينة غزة.

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وأضاف سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، خلال حواره برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "جيش الاحتلال وصل لنقاط هامة في قطاع غزة.. توقعنا اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء لأنها رمز منذ الاحتلال الإنجليزي وكانت حصنا".

 

وأشار: "مساحة مجمع الشفاء كبيرة تصل إلى 45 ألف متر مربع"، موضحا: "جيش الاحتلال اعتقد أن الأسرى كانوا في المستشفى.. وأول شيء دخلته إسرائيل في مستشفى الشفاء الطوارئ والأشعة لان هناك اسرى لديهم كسور".


وأوضح: "إسرائيل دخلت منطقة مستشفى الشفاء بدون اشتباكات وستستخدم مرضى مستشفى الشفاء كدروع بشرية"، مضيفا: "إسـ رائيـ ل اقتحمت المستشفيات لأنها كانت فاكرة الرهائن هناك بسبب فيديو الـ3 أسرى والسيراميك الأبيض".

العميد سمير راغب غزة الحرب مستشفى الشفاء الاحتلال

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