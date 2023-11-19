محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مدن ومديريات المحافظة، تحسبًا لتوقعات سقوط أمطار غزيرة وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري. وشدد حنفي على أهمية تفعيل الخطة الاستعدادية لمواجهة الأمطار والسيول.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل الخطة المعدة لمواجهة الأمطار والسيول، مع استعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، حيث تم تجهيزها باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات الطرق وسيارات الشفط، بهدف السيطرة على أي سيول والتحرك السريع لإنقاذ حياة المواطنين.

وشدد على أهمية رفع أغطية المصارف للتخلص من المياه الزائدة، وأصدر تعليمات لضمان توفير الدقيق والسلع الغذائية والمواد التموينية في جميع المستودعات. وأكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المرافق بالمحافظة، وتأمين التعامل الفوري مع أي حدث.

ودعا إلى تحفيز التواصل بين جميع الجهات المعنية، مع تفعيل مركز العمليات المتاح على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع الأحداث.