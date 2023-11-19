انطلاق فعاليات مبادرة الباحث الصغير لطلاب المدارس بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه انطلقت، اليوم، فعاليات أكبر برنامج تدريبى لطلاب المدارس، وهو مبادرة الباحث الصغير والتى يجرى تنظيمها بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط.

وأوضح، أن البرنامج انطلق من مقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وتم تنظيم بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب وتحقيق أعلى استفادة من البرنامج.



وأشار عبدالعزيز، إلى أن البرنامج يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين في البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمى، وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.