انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الوادي الجديد





أكد الدكتور عصام الكومى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال إن حملة تحصين الماشية انطلقت من خلا جدول زمنى للتحصينات بالقرى والمدن من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وكذلك الفرق المتحركة، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأشار الكومى، أنه بجانب حملات التحصين سيجري تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية، وأهمية التحصين.