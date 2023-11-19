عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 869 مواطنًا خلال قافلة تنموية مجانية لجامعة جنوب الوادي بحلايب وشلاتين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، انتهاء أعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة جنوب الوادى ( طبية - بيطرية - مساعدات غذائية ومستلزمات  مدرسة )، بمدينتى شلاتين وحلايب والتي استمرت على مدار 4 أيام، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم الرعاية الطبية والكشف المجانى لأهالي الجنوب. 

ووجه محافظ البحر الأحمر ، الشكر لأعضاء القافلة التنموية بجامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجاناً لأبناء الجنوب من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات الطبية والبيطرية والتوعوية التعليمية. 

يذكر أن القافلة الطبية العلاجية أجرت الكشف الطبي على 869 حالة، تشمل عدة تخصصات، بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والتوعوية وايضا الكشف البيطري. 

من جانبه ، وفر اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، واللواء محمد البنا، رئيس مدينة حلايب، الدعم الكامل لأعضاء القافلة من خلال التنسيق مع الادارات المختصة  لتعظيم الاستفادة من القافلة لخدمة أهالي الجنوب .

البحر الأحمر اخبار محافظات قافلة تنموية الشلاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

موضوعات متعلقة

قيادي بمستقبل وطن: تأييدنا للسيسي بناء على المشروعات العملاقة بمصر خلال الأعوام الماضية|صور

قيادية بمستقبل وطن: تمكين المرأة يشهد تقدماً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

مستقبل وطن رأس غارب: تحديات تواجهنا.. وحياة أفضل تنتظر مصر بقيادة السيسي

مدير حقول شركة بترول في رأس غارب: السيسي انتصر للعمال وله كل الدعم

أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: السيسي حقق الأمن للمصريين بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في رأس غارب بالبحر الأحمر

حملة تفتيشية ناجحة على مخابز الغردقة.. تحذيرات ومحاضر لضمان جودة المنتج والصحة العامة

قافلة جامعة عين شمس عالجت 3303 مواطنين..وأجرت 51 جراحة مجانا بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.. الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف

شكري: نقدر الجهود المصرية القطرية المشتركة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ