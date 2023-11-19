الكشف على 869 مواطنًا خلال قافلة تنموية مجانية لجامعة جنوب الوادي بحلايب وشلاتين

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، انتهاء أعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة جنوب الوادى ( طبية - بيطرية - مساعدات غذائية ومستلزمات مدرسة )، بمدينتى شلاتين وحلايب والتي استمرت على مدار 4 أيام، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم الرعاية الطبية والكشف المجانى لأهالي الجنوب.

ووجه محافظ البحر الأحمر ، الشكر لأعضاء القافلة التنموية بجامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجاناً لأبناء الجنوب من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات الطبية والبيطرية والتوعوية التعليمية.

يذكر أن القافلة الطبية العلاجية أجرت الكشف الطبي على 869 حالة، تشمل عدة تخصصات، بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والتوعوية وايضا الكشف البيطري.

من جانبه ، وفر اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، واللواء محمد البنا، رئيس مدينة حلايب، الدعم الكامل لأعضاء القافلة من خلال التنسيق مع الادارات المختصة لتعظيم الاستفادة من القافلة لخدمة أهالي الجنوب .