درية شرف الدين: المتحف المصري الكبير ملحمة جديدة تُجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم

أكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية جديدة في مسيرة مصر الحضارية، مشيرة إلى أنه يأتي بعد 123 عامًا من افتتاح المتحف المصري بالتحرير، لتعود مصر اليوم وتبني من جديد متحفًا عالميًا يضم كنوزها الفرعونية في قلب منطقة الأهرامات بالجيزة.



وقالت شرف الدين - في تصريح لـ "راديو النيل" اليوم - إن "جيلًا بعد جيل، يعبر المصريون عن اعتزازهم بانتمائهم لوطنهم وامتنانهم لأجدادهم العظام، ويرحبون بالزائرين من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف عظمة هذه الحضارة الخالدة".



وأوضحت أن المتحف المصري الكبير يُعد أضخم صرح أثري في العالم مكرس لحضارة واحدة، وقد استغرق العمل في إنشائه وتجهيزه أكثر من 20 عامًا من البناء والاستعداد؛ ليقف اليوم شامخًا على بُعد ميل واحد فقط من أهرامات الجيزة، محتضنًا أكثر من 50 ألف قطعة أثرية في انتظار زائريه من جميع القارات.

