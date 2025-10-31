قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
درية شرف الدين: المتحف المصري الكبير ملحمة جديدة تُجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم

درية شرف الدين
درية شرف الدين

أكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية جديدة في مسيرة مصر الحضارية، مشيرة إلى أنه يأتي بعد 123 عامًا من افتتاح المتحف المصري بالتحرير، لتعود مصر اليوم وتبني من جديد متحفًا عالميًا يضم كنوزها الفرعونية في قلب منطقة الأهرامات بالجيزة.


وقالت شرف الدين - في تصريح لـ "راديو النيل" اليوم - إن "جيلًا بعد جيل، يعبر المصريون عن اعتزازهم بانتمائهم لوطنهم وامتنانهم لأجدادهم العظام، ويرحبون بالزائرين من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف عظمة هذه الحضارة الخالدة".


وأوضحت أن المتحف المصري الكبير يُعد أضخم صرح أثري في العالم مكرس لحضارة واحدة، وقد استغرق العمل في إنشائه وتجهيزه أكثر من 20 عامًا من البناء والاستعداد؛ ليقف اليوم شامخًا على بُعد ميل واحد فقط من أهرامات الجيزة، محتضنًا أكثر من 50 ألف قطعة أثرية في انتظار زائريه من جميع القارات.
 

درية شرف الدين المتحف المصري الكبير المتحف المصري رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

