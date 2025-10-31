قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
برلمان

تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟

حسن رضوان

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم (الخميس)، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول التعاون في إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي المنفذ للمشروع.

وجاءت موافقة اللجنة عقب استعراض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 2015 بين البلدين، نصت المادة (19/9) على أن يتولى الجانب المصري تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية الخاصة بالمحطة النووية، كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع عام 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجانب المصري.

 المقاول الروسي نفسه ضمن العقد الرئيسي

لكن، وبحسب المستندات المعروضة أمام اللجنة، فقد أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية إلى المقاول الروسي نفسه ضمن العقد الرئيسي، بدلًا من التعاقد مع مقاول جديد، وذلك لأسباب فنية وتعاقدية ومالية تتعلق بتكامل المنظومات وسرعة إنجاز المشروع.

كما أيدت وزارة المالية هذا التوجه، مؤكدة أن تعديل العقد وإضافة الأعمال الجديدة للمقاول الروسي يمثل الخيار الأمثل من الناحية الاقتصادية، مع إمكانية تمويل التكلفة الإضافية ضمن الاتفاقية التمويلية للمشروع النووي.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أن الموافقة على البروتوكول المعدل تأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الأمان النووي العالمية، وضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمحطة التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تعزز أمن مصر الطاقوي وتنقلها إلى مرحلة جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.

