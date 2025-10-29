قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟
محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة.. مطروح تضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب

اجتماع مجلس تنفيذى مطروح
اجتماع مجلس تنفيذى مطروح
ايمن محمود

استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكرى بالمحافظة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح صالح حماد مدير إدارة المجالس بالمحافظة أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتان، باجمالى عدد أصوات انتخابية ٣٧٥٥٤٣ صوتا انتخابيا منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم بعدد ٧١ مركزا ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات انتخابية ١٣٤٢٩٤ صوتا وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركزا انتخابيا وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً) .

وأكد محافظ مطروح على الجاهزة والاستعداد للظهور بالشكل الحضارى خلال العرس الانتخابي، يومى ١٠ و١١ نوفمبر، وفي حالة الإعادة يومى ٣ و٤ ديسمبر القادم.

وتم التأكيد على جهود تكثيف النظافة حول اللجان وداخلها ، مع تأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية وتوفير البيئة الانتخابية المناسبة للقضاة والمواطنين خلال عملية التصويت.

وشدد على حياد جميع الأجهزة التنفيذية وعلى مسافة متساوية نحو جميع المرشحين ، وأهمية تحفيز وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت وابداء الرأى كحق وواجب وطنى كذلك أهمية التنسيق بشأن مواقع الاعلان والدعاية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة كما تابع محافظ مطروح تسليم جميع رؤساء المدن اسماء ومواقع جميع اللجان الإنتخابية كل في مدينته.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد