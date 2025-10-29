استعدادات مكثفة.. مطروح تضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب

استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكرى بالمحافظة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح صالح حماد مدير إدارة المجالس بالمحافظة أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتان، باجمالى عدد أصوات انتخابية ٣٧٥٥٤٣ صوتا انتخابيا منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم بعدد ٧١ مركزا ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات انتخابية ١٣٤٢٩٤ صوتا وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركزا انتخابيا وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً) .

وأكد محافظ مطروح على الجاهزة والاستعداد للظهور بالشكل الحضارى خلال العرس الانتخابي، يومى ١٠ و١١ نوفمبر، وفي حالة الإعادة يومى ٣ و٤ ديسمبر القادم.

وتم التأكيد على جهود تكثيف النظافة حول اللجان وداخلها ، مع تأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية وتوفير البيئة الانتخابية المناسبة للقضاة والمواطنين خلال عملية التصويت.

وشدد على حياد جميع الأجهزة التنفيذية وعلى مسافة متساوية نحو جميع المرشحين ، وأهمية تحفيز وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت وابداء الرأى كحق وواجب وطنى كذلك أهمية التنسيق بشأن مواقع الاعلان والدعاية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة كما تابع محافظ مطروح تسليم جميع رؤساء المدن اسماء ومواقع جميع اللجان الإنتخابية كل في مدينته.