مرسى مطروح تحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية بمنطقة أم الرخم

أهاب مركز ومدينة مرسى مطروح، فى بيان رسمي بالمواطنين، بعدم التعامل مع أشخاص أو كيانات غير رسمية بقرية أم الرخم .

وأضاف البيان، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة رصد بعض الإعلانات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود أشخاص وكيانات تتعامل علي مشروعات بقرية أم الرخم، بدون وجه حق مما يعرض تلك الكيانات والأشخاص للمسألة والملاحقة القانونية.

وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح، المواطنين من عدم التعامل مع أشخاص وكيانات وهمية، وأن التعامل الرسمي من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، والوحدة المحلية بأم الرخم، وذلك في إطار حماية المواطنين.

⁨من ناحية أخرى، وفى وقت سابق تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أعمال البحيرات وبوغاز نيو مارينا بالمرحلة الأولى، رافقه خلالها المهندس عمرو محي نائب رئيس جهاز القرى السياحية، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو (٩٤%) ، مؤكداً أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله خلال، الجولة على ضرورة متابعة الأعمال وتكثيف العمالة بالموقع لسرعة الإنجاز، موجهاً بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والجودة في التنفيذ.

وأِشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و توجيهات المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا متابعة صيانة الشبكات والمحطات ومعدلات تنفيذ الأعمال، ودعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمركز مارينا العلمين السياحي.