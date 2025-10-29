قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى مطروح تحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية بمنطقة أم الرخم

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال جولة تفقدية
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال جولة تفقدية
ايمن محمود

أهاب مركز ومدينة مرسى مطروح، فى بيان رسمي بالمواطنين، بعدم التعامل مع أشخاص أو كيانات غير رسمية بقرية أم الرخم .

وأضاف البيان، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة رصد بعض الإعلانات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود أشخاص وكيانات تتعامل علي مشروعات بقرية أم الرخم، بدون وجه حق مما يعرض تلك الكيانات والأشخاص للمسألة والملاحقة القانونية.

 وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح، المواطنين من عدم التعامل مع أشخاص وكيانات وهمية، وأن التعامل الرسمي من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، والوحدة المحلية بأم الرخم، وذلك في إطار حماية المواطنين.

⁨من ناحية أخرى، وفى وقت سابق تفقد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أعمال البحيرات وبوغاز نيو مارينا بالمرحلة الأولى، رافقه خلالها المهندس عمرو محي نائب رئيس جهاز القرى السياحية، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال. 

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو (٩٤%) ، مؤكداً أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله خلال، الجولة على ضرورة متابعة الأعمال وتكثيف العمالة بالموقع لسرعة الإنجاز، موجهاً بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والجودة في التنفيذ.

وأِشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و توجيهات المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا متابعة صيانة الشبكات والمحطات ومعدلات تنفيذ الأعمال، ودعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمركز مارينا العلمين السياحي.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واختصاصاتها

المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام

المؤتمر العالمي للإيمان والنظام يوجه "نداءً إلى جميع المسيحيين"

رياضة

عمر هشام: الشراكة مع اون سبورت والمتحدة للرياضة تعظم من فرص الترويج للسياحة المصرية عبر بوابة الجولف

بالصور

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد