قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات من قنوات وشبكات التليفزيون والمنصات الإعلامية الدولية سوف تنقل على الهواء مباشرة وقائع افتتاح المتحف المصري الكبير إلى مئات الملايين من شعوب العالم، الذين ينتظرون متابعة هذا الحدث الثقافي – السياحي- التاريخي، غير المسبوق في أهميته ودلالته بالنسبة للمهتمين بالإرث الحضاري الإنساني، فضلاً عن الأهمية التي يضفيها على هذا الافتتاح؛ مشاركة أكبر حشد من قادة وزعماء ومسئولي دول العالم والرموز الثقافية والإعلامية في المجتمع الدولي.

450 مراسلا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية

وعن أعداد المراسلين لوسائل الإعلام الدولية الذين يشاركون في تغطية حفل وفقرات افتتاح المتحف، قال رئيس "هيئة الاستعلامات" إن الهيئة قد منحت تصاريح التغطية الإعلامية إلى (450) مراسلاً يمثلون(180) وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين المقيمين في مصر، والزائرين الذين وصلوا خصيصاً لنقل هذا الاحتفال التاريخي إلى العالم، مشيراً إلى أن من بين هذه المؤسسات الإعلامية (70) من وسائل الإعلام الأوربية، و(24) من مؤسسات الإعلام الأمريكية، و( 30) وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، إضافة إلى (48) من الصحف وقنوات التليفزيون والمواقع العربية، مضيفاً أن من بين وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف، (70) من أكبر قنوات وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم (35) وكالة أنباء دولية مصورة، إلى جانب الصحف والمواقع الإخبارية.

وقال رئيس "هيئة الاستعلامات"، إن الهيئة، بالإضافة إلى هذه الأعداد، قد قامت – بالتعاون مع المؤسسات المعنية- بمنح خطوط بث مباشر مجانية لألاف من قنوات التليفزيون الدولية لنقل حفل الافتتاح والفعاليات المرتبطة به، إضافة إلى مشاركة مئات من المصورين والإعلاميين المرافقين للقادة والوفود الرسمية.

وقد قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتشكيل غرف عمليات في الديوان العام للهيئة، وفي المركز الصحفي للمراسلين الأحانب لتقديم كافة التيسيرات للمراسلين لتمكينهم من نقل صورة تتناسب مع أهمية هذا الحدث الكبير، حيث يتم إمداد كافة الإعلاميين على مدار الساعة بالبيانات والمعلومات، وكذلك تزويدهم – بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة - بنصوص التغطيات المتميزة التي تقوم بها وسائل الإعلام المصرية خاصة تلك الصادرة باللغات الأجنبية ومنها صحيفة "الأهرام ابدو" التي أعدت ملفات شاملة باللغة الفرنسية، وصحيفتي "الأهرام ويكلي" و" الايجيبشيان جازيت" الصادرتين باللغة الإنجليزية، وكذلك موقع "الأهرام أون لاين" الذي تبثه مؤسسة الأهرام.

كما تقوم" هيئة الاستعلامات" برصد ومتابعة وتحليل التغطيات الإعلامية الدولية لهذا الحدث وإطلاع الرأي العام المصري عليها عبر تقارير وبيانات الهيئة فور انتهاء فعاليات الاحتفال.

وفي ختام تصريحه، أشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالتغطيات الواسعة والمهنية التي يقوم بها الإعلام المصري على نحو يليق بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، خاصة وأن الكثير من صحف العالم ووسائل الإعلام الأجنبية تنقل الكثير من هذه التغطيات إلى الشعوب الأخرى.

ضياء رشوان قنوات قنوات وشبكات التليفزيون الهيئة العامة للاستعلامات افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: السياحة وصناعة الملابس والأغذية جاهزة لجذب الاستثمارات

الثلاثي الجامد في "السادة الأفاضل"

طه الدسوقي: حبيت ثلاثي السادة الأفاضل عشان مش فاهمين بيعملوا ايه.. فيديو

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد