تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 19

6 أكتوبر 30 19

بنهــــا 29 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 28 19

كفرالشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 26 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 20

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 28 21

نخل 26 14

كاترين 24 12

الطور 28 20

طابا 29 19

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 27 19

العلمين 27 18

مطروح 26 19

السلوم 26 18

سيوة 29 16

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبورماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 19

المنيا 30 18

أسيوط 31 17

سوهاج 32 17

قنا 33 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 21

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 36 27

المدينة 36 23

الرياض 31 19

المنامة 30 24

أبوظبى 33 26

الدوحة 32 24

الكويت 35 20

دمشق 27 09

بيروت 28 21

عمان 27 15

القدس 26 18

غزة 28 21

بغداد 33 19

مسقط 32 28

صنعاء 23 09

الخرطوم 39 25

طرابلس 27 20

تونس 27 17

الجزائر 23 14

الرباط 24 14

نواكشوط 36 23