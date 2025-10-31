قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط  130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

ونفذت القوات الروسية في وقت سابق؛ سلسلة هجمات جوية ضخمة بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وفرض قيود على الإمدادات في جميع المناطق الأوكرانية.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد أسفرت الضربات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلة في السابعة من عمرها، وإصابة سبعة عشر آخرين، من بينهم عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة عشر عامًا. وتُعد هذه الهجمات امتدادًا لما وصفته كييف بـ«الحرب اليومية على الطاقة»، إذ تكثف موسكو استهدافها لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد مع اقتراب فصل الشتاء القارس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان متلفز إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخًا من أنواع مختلفة خلال الهجوم الأخير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو «إضعاف مقاومة الشعب الأوكراني عبر ضرب منشآت حيوية تشكل عصب الحياة اليومية».

من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو ما وصفته بـ«الإرهاب المنهجي الروسي في مجال الطاقة»، قائلة: «روسيا لا تهاجم محطات الكهرباء فقط، بل تهاجم حياة الأوكرانيين وكرامتهم ودفئهم عشية الشتاء. هدفها هو إغراق أوكرانيا في الظلام، أما هدفنا فهو إبقاء النور مضاء.

روسيا طائرة مسيرة أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

حادث ميكروباص

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا

هيئة المحكمة

تأجيل محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد

صورة ارشيفية

بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالأقصر

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد