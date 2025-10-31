إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل



أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

ونفذت القوات الروسية في وقت سابق؛ سلسلة هجمات جوية ضخمة بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وفرض قيود على الإمدادات في جميع المناطق الأوكرانية.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد أسفرت الضربات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلة في السابعة من عمرها، وإصابة سبعة عشر آخرين، من بينهم عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة عشر عامًا. وتُعد هذه الهجمات امتدادًا لما وصفته كييف بـ«الحرب اليومية على الطاقة»، إذ تكثف موسكو استهدافها لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد مع اقتراب فصل الشتاء القارس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان متلفز إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخًا من أنواع مختلفة خلال الهجوم الأخير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو «إضعاف مقاومة الشعب الأوكراني عبر ضرب منشآت حيوية تشكل عصب الحياة اليومية».

من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو ما وصفته بـ«الإرهاب المنهجي الروسي في مجال الطاقة»، قائلة: «روسيا لا تهاجم محطات الكهرباء فقط، بل تهاجم حياة الأوكرانيين وكرامتهم ودفئهم عشية الشتاء. هدفها هو إغراق أوكرانيا في الظلام، أما هدفنا فهو إبقاء النور مضاء.