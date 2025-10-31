قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
فن وثقافة

نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري

الفنانة نجوي فؤاد
الفنانة نجوي فؤاد
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة نجوي فؤاد الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية.

قالت نجوي فؤاد في لـ صدى البلد: “أنا بخير الحمد لله ولكن تعبانة شوية هركب مسامير في ضهري”. 

وأضافت: “الطبيب المعالج نصحني بالراحة التامة، وأوصاني بعدم الحركة نهائيًا خلال الفترة الحالية، تم تثبيت بعض الفقرات في الظهر وأتناول الأدوية والمسكنات وبشكر الجمهور دائما يعطيني طاقة حب". 


يذكر أن الفنانة نجوي فؤاد، كشفت عن سبب ابتعادها عن الفن.

وقالت لـ “صدى البلد”، إنها لم تعتزل الفن وإنها تعشقه، لكن سبب الابتعاد هو المرض لأنها متعبة جدا، مؤكدة أنها فخورة بكل أعمالها ولا توصي بحذف أي عمل من أعمالها.

وأضافت نجوى فؤاد: “أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا”.

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كلًا من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.

وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".


 

