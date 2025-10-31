قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار البلد

أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق

المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، مشيراً إلى أن مصر التي تمتلك أعظم وأغنى آثار العالم، تستعيد اليوم مكانتها اللائقة على خريطة السياحة والثقافة العالمية، من خلال هذا الصرح الفريد الذي يعكس وجهها الحقيقي أمام العالم.

وقال مجاهد- في تصريح، مساء الخميس- إن يوم افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوماً خالداً في ذاكرة المصريين والإنسانية كلها، إذ سيشهد عرض المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، وهو ما يجعل من هذا الحدث أحد أعظم إنجازات القرن في مجال الثقافة والتراث الإنساني.

وأضاف أن افتتاح المتحف لا يُعد إنجازاً ثقافياً فقط، بل يحمل أبعاداً حضارية وسياسية واقتصادية كبرى، تعيد لمصر ريادتها ودورها التاريخي في صياغة الوعي الإنساني، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد ثاني أهم حدث في تاريخ مصر الحديث بعد ازدواج الملاحة في قناة السويس.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، سيحتفي بهذا الحدث العظيم بما يليق بعظمة مصر، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة، وفي مقدمتها عدد من الندوات المميزة التي يشرف على إعدادها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، والتي ستتناول جوانب مختلفة من مشروع المتحف الكبير ودلالاته الحضارية.
واختتم الدكتور أحمد مجاهد تصريحه قائلاً: "نبارك لمصر وللمصريين هذا الإنجاز العظيم، فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، بل رسالة حضارة إلى العالم، ويليق بنا جميعاً أن نفرح".

