أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق

أكد الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، مشيراً إلى أن مصر التي تمتلك أعظم وأغنى آثار العالم، تستعيد اليوم مكانتها اللائقة على خريطة السياحة والثقافة العالمية، من خلال هذا الصرح الفريد الذي يعكس وجهها الحقيقي أمام العالم.

وقال مجاهد- في تصريح، مساء الخميس- إن يوم افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوماً خالداً في ذاكرة المصريين والإنسانية كلها، إذ سيشهد عرض المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، وهو ما يجعل من هذا الحدث أحد أعظم إنجازات القرن في مجال الثقافة والتراث الإنساني.

وأضاف أن افتتاح المتحف لا يُعد إنجازاً ثقافياً فقط، بل يحمل أبعاداً حضارية وسياسية واقتصادية كبرى، تعيد لمصر ريادتها ودورها التاريخي في صياغة الوعي الإنساني، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد ثاني أهم حدث في تاريخ مصر الحديث بعد ازدواج الملاحة في قناة السويس.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، سيحتفي بهذا الحدث العظيم بما يليق بعظمة مصر، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة، وفي مقدمتها عدد من الندوات المميزة التي يشرف على إعدادها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، والتي ستتناول جوانب مختلفة من مشروع المتحف الكبير ودلالاته الحضارية.

واختتم الدكتور أحمد مجاهد تصريحه قائلاً: "نبارك لمصر وللمصريين هذا الإنجاز العظيم، فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، بل رسالة حضارة إلى العالم، ويليق بنا جميعاً أن نفرح".