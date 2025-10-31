قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان

بيان من نقابة الأطباء المصرية حول أحداث السودان
بيان من نقابة الأطباء المصرية حول أحداث السودان
الديب أبوعلي

أعربت النقابة العامة لأطباء مصر عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للجريمة البشعة التي استهدفت المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان، والتي أسفرت – بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية – عن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا، واختطاف 6 من أفراد الكادر الطبي.

وأكدت نقابة الأطباء، أن هذا الاعتداء الهمجي يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والإنسانية التي تُحرِّم استهداف المرضى والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت "الأطباء" في بيانها إن ما جرى في مستشفى الفاشر هو جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية الأطباء والعاملين الصحيين في مناطق الصراع.

وشددت النقابة على تضامنها الكامل مع الأطباء والكوادر الصحية في السودان، ومع أسر الضحايا الأبرياء، داعية إلى تأمين المرافق الطبية والمستشفيات.

