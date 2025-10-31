الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان

أعربت النقابة العامة لأطباء مصر عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للجريمة البشعة التي استهدفت المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان، والتي أسفرت – بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية – عن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا، واختطاف 6 من أفراد الكادر الطبي.

وأكدت نقابة الأطباء، أن هذا الاعتداء الهمجي يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والإنسانية التي تُحرِّم استهداف المرضى والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت "الأطباء" في بيانها إن ما جرى في مستشفى الفاشر هو جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية الأطباء والعاملين الصحيين في مناطق الصراع.

وشددت النقابة على تضامنها الكامل مع الأطباء والكوادر الصحية في السودان، ومع أسر الضحايا الأبرياء، داعية إلى تأمين المرافق الطبية والمستشفيات.