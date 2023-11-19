أيمن سلامة: القانون الدولي والإنساني عاجزان عن وصف ما يحدث في غزة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الإنساني، إن الافتراءات الإسرائيلية بدأت تتكشف تباعا وليست فقط القصف في الحفل الغنائي ولكن أيضا ما حدث في مستشفى الشفاء.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع على قناة “etc” وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن إسرائيل تيقنت أن كل أكذوباتها لن تنطلي على الإدارة الأمريكية فتسبق كل ذلك بمسح وإبادة وقصف كل مافي قطاع غزة غير مكترثة بمصطلح مجتمع أو قانون دولي.

وأشار إلى أننا لم نر في التاريخ مثل هذه الجرائم والانتهاكات ولا حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية والعراق وأفغانستان على مدار الساعة.

وأوضح أن أساتذة العلوم السياسية والقانون الدولي والإنساني عجزوا عن وصف ما يحدث، هل هي جرائم إرهابية؟ جرائم حرب ؟ ويجب أن يحاسب عليها دوليا كل القادة العسكريين والسياسيين وعلى رأسهم نتنياهو.

وقال إن إسرائيل تفلت من العقاب بتحقيقات محاكمات هزلية لجنودها وهذا ما حدث في حرب ٢٠١٤ وأن تصوير الأعمال الإرهابية هي سابقة خطيرة لا يقوم بها بشر وأنها ليست استثنائية ولكنها منهج إسرائيلي يعكس سياسة دولة .