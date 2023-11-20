الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يشهد عمليات قـ تل غير مسبوقة في غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الصراع الدائر في غزة بأنه يشهد "عملية قـ تل لمدنيين لا مثيل لها وغير مسبوقة في أي صراع" خلال فترة ولايته منذ عام 2017. وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أعرب جوتيريش عن عميق القلق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

تتزامن تعليقات جوتيريس مع إحصاءات مثيرة للقلق أصدرتها سلطات غزة، تشير إلى أن ما لا يقل عن 13,300 فلسطيني فقدوا أرواحهم منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر. ويتضمن عدد القـ تلى، كما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 5600 طفل و3550 امرأة.

بينما امتنع جوتيريش عن الخوض في دقة الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، شدد على أهمية الأزمة الإنسانية، قائلاً: "هذا هو المهم". إن تركيزه على الخسائر في صفوف المدنيين يعزز خطورة الوضع والتكلفة البشرية الهائلة المرتبطة بالنزاع.

تعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بمثابة نداء مؤثر من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية وتجديد الالتزام بإيجاد حل دبلوماسي. وأثار العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، وخاصة بين الأطفال والنساء، مخاوف دولية، مع دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.