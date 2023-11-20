للحصول على تعويض بالملايين.. ميندي يقاضي مانشستر سيتي لعدم دفع راتبه

دخل بينجامين ميندي في حرب مع ناديه السابق مانشستر سيتي، بعد أن قرر مقاضاته، بسبب عدم دفع رواتبه، بعد أن تم اتهام ميندي بالتعدي على امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في أكتوبر 2020، كما اتُهم بمحاولة التعدي على امرأة أخرى قبل عامين.

ونفى ميندي باستمرار هذه الاتهامات قبل أن يحصل على البراءة في وقت سابق من هذا العام، وادعى أن مانشستر سيتي أوقف راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في سبتمبر 2021.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فتح ميندي دعوى قضائية بملايين الجنيهات الأسترلينية ضد سيتي، للحصول على الأجور المستحقة.

وتم تقديم الدعوى إلى محكمة العمل في الأيام الأخيرة، حيث اتهم ميندي إدارة السيتي بإجراء "استقطاعات غير مصرح بها من الأجور" بينما كانت محاكمته مستمرة.

كان ميندي أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما دفع فيه سيتي 52 مليون جنيه إسترليني لموناكو في 2017، وكان من المقرر أن يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو الماضي.

وعلى هذا النحو، يسعى ميندي الآن للحصول على الراتب المستحق من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2023.

ويضيف تقرير "سكاي سبورتس" أن المحامي الرياضي البارز نيك دي ماركو كيه سي، يمثل ميندي في هذه القضية.

ويلعب ميندي الفائز بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، في صفوف لوريان حاليا.