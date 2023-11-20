برلماني: ما يحدث في غزة إنتهاك لقيم حقوق الإنسان وجريمة مكتملة الأركان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما يحدث في فلسطين جريمة مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن ما يتم في غزة إنتهاك واضح لقيم حقوق الإنسان.

وقال طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الكلام يعجز عن وصفهذه الإنتهاكات التي تتم في قطاع غزة، خاصة أنه يتم إستهداف النساء والأطفال والشيوخ بلا رحمة.

تحرك سريع

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العالم يشاهد ما يحدث في قطاع غزة في صمت، مؤكدا أنه لا بد من تحرك سريع، لحل القضية الفلسطينية.