الرئيس السيسي يهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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