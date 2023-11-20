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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كليوباترا السلة المصرية| ثريا محمد تواصل كتابة التاريخ مع النادي الأهلي.. بروفايل

ثريا محمد كيلوباترا
ثريا محمد كيلوباترا السلة المصرية

ثريا محمد لاعبة فريق النادي الأهلي لكرة السلة سيدات، الملقبة بـ كليوباترا السلة المصرية تُواصل كتابة التاريخ مع الأهلي و تصل إلي البطولة رقم 14 في مسيرتها بعد التتويج اليوم بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة.

 

حيث توجت ثريا محمد من قبل مع الاهلي بالبطولات الأتية:

  • دوري السوبر 3 مرات
  • كأس مصر مرتين
  • كأس السوبر المصري 4 مرات
  • دوري المرتبط 5 مرات
     

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ثريا محمد الدغيدي (مواليد 16 يوليو 1995) هي لاعبة كرة سلة مصرية تجيد اللعب في مركز (1) كصانعة لعب أو مركز (2) كهدافة في مركز الجناح الهجومي، لفتت سريعاً الأنظار إليها من خلال التتويج في أوغندا ببطولة أفريقيا 3×3 وحصدها لجائزة أفضل لاعبة في البطولة بعدما سجلت 48 نقطة.

بدأت ثريا مسيرتها في لعبة كرة السلة بعمر 8 سنوات بقميص نادي الصيد المصري وبعمر 15 عاماً فقط انضمت لصفوف المنتخب المصري للشباب لتتوج معه بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا تحت 16 سنة في الإسكندرية وحصلت وقتها على جائزة أفضل لاعبة في أفريقيا.

وفي عام 2012 بعمر 17 عاماً شاركت في السنغال في بطولة أفريقيا تحت 18 عاماً ونالت جائزة أفضل لاعبة في البطولة بينما حققت في 2018 جائزة أفضل هدافة في البطولة العربية.

انضمت ثريا لصفوف النادي الأهلي المصري في بداية موسم 2018- 2019 لتصبح النجمة المفضلة لجماهير القلعة الحمراء وحققت مع الفريق برونزية البطولة الأفريقية بجانب لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر ولقب دوري المرتبط 4 مرات ولقب السوبر المصري مرة واحدة.

شاركت كليوباترا كرة السلة في بطولة أفريقيا «الأفروباسكت» للسيدات في أغسطس الماضي في السنغال ونالت جائزة أفضل هدافة في البطولة بتسجيل 85 نقطة.

نالت «سوكة» كما تلقب من قبل عشاقها إشادة الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» والذي لقبها بـ«كليوباترا» من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر قائلاً «أفسحوا المجال لكليوباترا الجديدة، ملكة مصر».

اختيرت ثريا ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 بلعبة 3x 3 من جانب الاتحاد الدولي للعبة .. ولم تكتفِ ثريا بالنجاح فقط في عالم كرة السلة بل درست علم الإدارة وتعمل فى أحد البنوك.


وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

وعبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة ‏بنتيجة 72-43 في ختام منافسات البطولة.‏

وقالت ثريا إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، ‏وصولًا إلى الفوز باللقب.‏

وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب ‏بصورة عملية.‏

وشددت على أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه ‏إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

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