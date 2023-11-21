كشفت الدكتورة آمال طه، استشاري البيئة والمتحدث الإعلامي السابق لوزارة البيئة، تفاصيل عن محمية نبق .. قرية الصيادين التاريخية وواحة الجمال في سيناء.

وأضافت الدكتورة آمال طه، استشاري البيئة والمتحدث الإعلامي السابق لوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن محمية نبق تعتبر متعة السفاري وسط كثبان رميلة والأمواج الفيروزية وحياة من الكائنات الحية النادرة، موضحة أن محمية نبق معروفة بجنة عذراء الأرض، وبدأت المعرفة بها أكثر بعد 2010 للحادث الشهير الخاص بسمكة القرش فى شرم الشيخ، وبدأ السياح الإتجاه لها.

وتابعت الدكتورة أمال طه، استشاري البيئة والمتحدث الإعلامي السابق لوزارة البيئة، أن محمية نبق على بعد 35 كم من شرم الشيخ، وهي بمساحة 600 كم، منهم 400 كم يابس، و130 كم مياه، لافتة إلى أنها تعتبر شط أمن لجميع أنواع السياحة.