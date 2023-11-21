44.5 درجة.. موجة حر تضرب بلد غير أفريقي رغم حلول الخريف

رغم حلول فصل الخريف، سجلت البرازيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق والتي وصلت إلى 44.8 درجة مئوية، إذ تشهد أجزاء من البلاد موجة حر مفاجئة، وتم تسجيل الرقم القياسي يوم الأحد الماضي في بلدة أراكواي بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع تفسير ظاهرة الطقس غير المسبوقة إلى ظاهرة النينيو وتغير المناخ، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تتراجع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

ووفقًا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية بالبرازيل (Inmet)، ستشهد ثلاث عواصم ولايات برازيلية فقط درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية، وقالت الوكالة الحكومية إن درجة الحرارة المرتفعة في أراكواي البالغة 44.8 درجة مئوية حطمت الرقم القياسي السابق للبلاد البالغ 44.7 درجة مئوية، والذي تم قياسه في عام 2005.

وشهدت درجات الحرارة المرتفعة إصدار إنذارات حمراء في جميع أنحاء البرازيل، قبل شهر من بداية الصيف في نصف الكرة الجنوبي، وارتفع استهلاك الطاقة في البرازيل إلى مستويات قياسية حيث يحاول الناس الحفاظ على برودة أنفسهم.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إلغاء المغنية تايلور سويفت إحدى حفلاتها في ريو دي جانيرو بعد مرض أحد المعجبين والتي توفيت قبل العرض يوم الجمعة، ووفقا للمنظمين، طلبت آنا كلارا بينيفيديس ماتشادو، البالغة من العمر 23 عاما، المساعدة في الاستاد بعد أن شعرت بتوعك، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت بعد ساعة واحدة.

وأظهر بحث رسمي صدر قبل أسبوعين أن متوسط ​​درجة الحرارة في البرازيل كان أعلى من المتوسط ​​التاريخي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

وأصبح الطقس المتطرف أكثر حدة في العديد من الأماكن حول العالم بسبب تغير المناخ، ووفقًا للعلماء، أصبحت موجات الحر أطول وأكثر شدة في العديد من الأماكن، ومن المتوقع أن يستمر هذا بينما يستمر البشر في إطلاق الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.